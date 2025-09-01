Toñi Moreno o Cristina Iglesias lo dan todo en el concierto de Camilo en Starlite Occident

Starlite Occident bajó el telón de su XIV edición con un protagonista de lujo: Camilo. El artista colombiano, que ya había conquistado el auditorio la noche anterior, fue el maestro de ceremonias para la última cita del festival, encargándose de poner el broche de oro a más de dos meses de música en directo en Marbella.

Camilo Echeverry Correa nació en Medellín en 1994 y, con apenas 13 años, ya se subía a los escenarios gracias un programa de televisión que le abrió la puerta a la industria musical en Colombia. Tras publicar sus primeros trabajos en solitario, encontró un nuevo camino como compositor en Miami, donde escribió éxitos globales como "Sin Pijama" (Becky G y Natti Natasha). Desde entonces, su ascenso ha sido meteórico: discos como "Por primera vez" y "Mis manos" lo consolidaron como una de las voces más influyentes del pop latino actual, con himnos generacionales como "Tutu", "Vida de rico" o "Ropa cara".

La noche comenzó con "Una vida pasada" y "Millones", un arranque que marcó el tono de lo que sería de nuevo una noche intensa y llena de emoción. Desde el escenario, Camilo lanzó su mensaje de cabecera: "Amar es nuestra revolución", frase que se convirtió en el hilo conductor de un concierto en el que no hubo distancia entre el artista y su público.

Uno de los momentos más especiales llegó con un medley cargado de sensibilidad en el que sonaron "No se vale", "Mismo aire" y "Salitre". Tras esos minutos de intimidad, la energía volvió con fuerza en "Favorito", "Bebé" y "Manos de tijera", que fueron coreadas de principio a fin. El concierto también dio espacio a versiones acústicas de "Querida yo" y "Tutu", mostrando la faceta más íntima de Camilo antes de desatar la fiesta con "Vida de rico".

Como en cada concierto, Evaluna apareció para cantar junto a Camilo temas como "Machu Picchu" e "Índigo". Su presencia es mucho más que un dúo musical: es un sello de autenticidad y complicidad que el público espera y celebra, fiel a esa manera única que tienen de compartir vida y escenario.

Pero la gran sorpresa de la noche llegó con la actuación de Vanesa Martín, a quien Camilo presentó con mucho cariño, y juntos cantaron "Polvo de Mariposas": "Hace un tiempo, cuando todavía no había venido a España, tocaba la guitarra en mi casa y hacía versiones de canciones de artistas que admiraba. Grabé una canción de una artista española que en ese momento me parecía inalcanzable y lejana, como el océano que nos dividía. La vida es tan rara y da tantas vueltas, que no puedo creer que esta noche vaya a cantar esa canción con esta artista que amo y admiro. Por favor, ¡recibamos a Vanessa Martín!".

Con esta segunda noche de Camilo, a la que también asistieron rostros conocidos como Cristina Iglesias y Toñi Moreno, Starlite Occident 2025 puso fin a una edición histórica que durante dos meses y medio ha convertido Marbella en epicentro de la música internacional. Este sábado 30 de agosto tendrá lugar la gran fiesta de clausura de la mano de BRESH, cerrando así un verano en el que la música ha vuelto a ser protagonista absoluta.