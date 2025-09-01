Las Azúcar Moreno pasan página tras la polémica en Valencia

Las Azúcar Moreno han estado en boca de todos estas semanas después de que les acusaran de 'estafadoras' por su último concierto en Valencia tras un espectáculo que duró 20 minutos. Estaban contratadas para un concierto de 90 minutos, pero el grupo subió más tarde de lo esperado al escenario y solo cantaron 5 canciones.

Una polémica de la que Toñi y Encarna se han defendido en los medios de comunicación estos días asegurando que ellas estaban preparadas para salir a las 23h de la noche y que no fue su responsabilidad que el concierto se retrasara.

En la noche de este sábado, el grupo icónico actuó en las fiestas de Alcalá de Henares y allí atendieron a Europa Press. Toñi y Encarna aseguraron que llevan "bien" las críticas porque ya han quedado en el olvido: "Gracias a Dios no tenemos esa fama de estar todo el día en televisión de polémica. Es una cosa puntual que pasó, ya se ha arreglado y tampoco queremos saber más porque no es lo que nos interesa".

En ese aspecto, a las artistas lo único que les interesa es "quedar bien, que la gente se vaya contenta y hacer música" y recalcaron que "nosotras ni oímos comentario, ni estamos pendientes de nada. Nosotros tenemos la conciencia tranquila porque lo que hicimos, lo hicimos desde el corazón, por respeto a nuestro público, a la gente que viene a vernos y el fallo fue de otras personas, no fue nuestro".