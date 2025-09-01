Colombia anuncia la detención de 'El Paisa', combatiente de las disisendias de las FARC en Nariño (suroeste)

Las fuerzas de seguridad de Colombia han anunciado este domingo el arresto de alias 'El Paisa', al que acusan de coordinarse con otros dos grupos criminales en la zona de Magüí Payán, en el suroeste del país, junto con la incautación de múltiples armas y municiones, ambos hechos ocurridos tras combatir en una "zona de difícil acceso". Además, durante los disparos habría muerto la supuesta compañera sentimental del detenido.

"En el marco de nuestro plan de campaña estratégico y conjunto Ayacucho Plus, como parte de la operación cordillera que se adelanta en el departamento de Nariño, el Ejército Nacional logra la captura en flagrancia de alias El Paisa, presunto coordinador logístico de la estructura 'Franco Benavides' y 'Urías Rendón'", ha afirmado en rueda de prensa el comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido nº2, 2 --que ha participado en las operaciones--, Carlos Pérez Amorocho, en unas declaraciones en vídeo difundidas por el Ministerio de Defensa.

Entre los materiales incautados se encuentran un fusil M-16, una pistola, una escopeta, doce proveedores, unos 325 cartuchos y elementos de comunicación y logística.

Por otra parte, a través de otra publicación en la misma red, esta cartera ha ofrecido recompensas de hasta 500 millones de pesos colombianos (más de 100.000 euros), a cambio de información que facilite el arresto de los apodados 'Fredy' y 'Niki', del Ejército de Liberación Nacional (ELN); 'Ferley' o 'Ferney', del Clan del Golfo, y 'Nain' y 'Mina', de Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

"Estamos combatiendo sin descanso a las organizaciones criminales que delinquen en La Guajira", ha afirmado Amorocho, antes de concluir que "¡el Estado somos todos y los buenos somos más!".