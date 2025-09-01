Asociaciones inmobiliarias de España y América crean un canal educativo para incrementar la inversión

La Confederación Inmobiliaria de Latinoamérica (CILA) y la Red de Inversión Inmobiliaria ROIC, fundada en América con casa matriz en Madrid, han firmado un convenio de colaboración para crear un canal estructurado y especializado de educación e inversión inmobiliaria que incremente el flujo de capital extranjera hacia España, según han explicado ambas asociaciones en un comunicado.

El primer paso de la alianza será capacitar a agentes y directores inmobiliarios de ambos continentes para convertir a los trabajadores en especialistas en inversiones inmobiliarias. "España será el punto neurálgico de esta estrategia, actuando como centro de formación y referencia para toda Europa", señalan.

Al mismo tiempo, los agentes españoles recibirán formación específica en estructuración de rentabilidades, gestión de riesgos y asesoramiento de grandes capitales extranjeros.

La dirección académica estará a cargo de Alberto de la Fuente, ex vicepresidente de Look & Find y actual director de ROIC en Europa. De la Fuente, con experiencia como asesor de compañías internacionales como Banco Santander, Lamborghini, Armani, Adidas e incluso Naciones Unidas.

La segunda iniciativa incluida en el convenio será abordar, en conjunto con los principales promotores inmobiliarios del país y las entidades bancarias europeas, la construcción de puentes concretos entre capital americano y proyectos de alto impacto en España.

De esta manera, los inversores americanos consiguen una puerta de entrada segura y estratégica hacia Europa, mientras que para los profesionales españoles se abre la posibilidad de acceder a un flujo constante de capital procedente de América Latina y Estados Unidos.