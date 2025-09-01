Alejandra Rubio sorprende a Terelu Campos en su 60 cumpleaños estrenándose como presentadora

Tras un año de lo más intenso en el que se ha estrenado como abuela -Carlo, el primer hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia nació en diciembre de 2024-, ha debutado como actriz teatral con la obra 'Santa Lola', ha vivido su mayor aventura como 'concursante' de 'Supervivientes 2025' -no optó a la victoria en ningún momento, pero sí viajó en dos ocasiones a Honduras para vivir a tope la experiencia junto a sus compañeros, siendo una de las grandes protagonistas de la edición-, y ha vuelto a presentar un programa en Telecinco, 'Fiesta' (como sustituta de Emma García durante sus vacaciones de verano-, Terelu Campos ha cumplido este domingo 60 años en uno de los momentos de mayor plenitud de su vida.

Y lo ha celebrado en el plató del magazine de los fines de semana de Mediaset con una sorpresa que nunca hubiese imaginado: con Alejandra saliendo de una caja enorme de regalo para debutar como presentadora, ¡entrevistándola en su gran día! "Muchas felicidades! He venido a robarte un poquito de protagonismo, porque ya que homenajeas a todo el mundo cada fin de semana, esta vez vengo yo a homenajearte yo" ha explicado para asombro de la hermana de Carmen Borrego, que por primera vez ha tenido que enfrentarse públicamente a las divertidas preguntas de su hija.

Tras advertirle que no iba a ser "una entrevista fácil", la influencer pasaba a la acción preguntándole "qué es eso que has hecho conmigo que me aconsejarías no hacer con mi hijo". "Te aconsejaría que fueses una madre más presente de lo que yo he sido, yo tengo que reconocer que cuando fui madre intenté también cuidar mucho mi libertad, quiero que ella cuide de su vida de mujer, de pareja, pero sin dejar de estar presente para su hijo" ha confesado sin dudarlo.

Alejandra le preguntaba a continuación, "¿crees que soy una hija 'porculerilla'?". "Sí, sin duda, yo he sido rebelde pero he sido más sencillita que tú. En cuanto a carácter complicado, tengo que decir que la que está en primera posición eres tú, aunque a veces te intercambias el lugar con tu tía Carmen" ha reconocido Terelu entre risas para asombro de su hija, que no ha estado demasiado de acuerdo con la tajante afirmación de su madre.

Más cómoda que nunca ante las cámaras, la nieta de Teresa Campos ha querido saber si su progenitora cree que ella acabará haciendo portadas como el resto de la familia: "Te voy a decir una cosa. A mí me encantaría que todo el mundo conociera lo maravilloso que es mi nieto, pero si las hicieras me gustaría que las hicieras solo sobre ti, no hablando de otras personas" ha expresado Terelu.

"No, yo me lo guardo para mí. Yo respeto a quien lo hace, pero es mi hijo y es una decisión que ya tengo más que consensuada con quien lo tiene que consensuar" ha respondido Alejandra, dejando claro que nunca piensa protagonizar una portada con el pequeño Carlo.

Sobre si se siente valorada en su carrera profesional, y si hay algo de lo que se arrepienta, Terelu ha confesado que "estoy agradecida a todos los trabajos que he tenido, eso es algo que me enseñó mi madre, que no existe un trabajo grande o pequeño, sino bien hecho o mal hecho". "En líneas generales sí me he sentido valorada, durante un tiempo no y ahora estoy entre Pinto y Valdemoro. Donde mejor me siento es aquí en este lado, presentando, pero luego todo ha sido un aprendizaje. Ahora estoy contenta, los primeros ocho meses de este año han sido revolucionarios yendo a 'SV', el teatro, la oportunidad de rememorar lo que ha hecho mi madre en las tardes de T5 y ha sido un lujazo" ha reconocido, revelando que "he sido abuela con 59 años, cumplo 60 años hoy y estoy en un buen momento, estoy contenta, ilusionada y esperanzada".

Y es que como ha expresado, "me queda todo por hacer y me queda todo por vivir". Eso sí, enamorarse no entra en sus planes porque "así estoy feliz, es lo que menos me queda por hacer". "He fracasado en la pareja, no en el amor. He querido mucho y creo que me han querido mucho" ha afirmado, desvelando que el gran amor de su vida es "mi hija, Alejandra".

Una entrevista muy especial madre e hija tras la que ambas abandonaban las instalaciones de Mediaset por separado. Terelu lo hacía con un gran ramo de flores amarillas para subirse en un coche cargado con regalos que le han hecho sus compañeros en su 60 cumpleaños, y Alejandra evitando atender a las cámaras sobre cómo se ha sentido en su estreno como presentadora para sorprender a su madre en un día que sin duda será inolvidable para ambas.