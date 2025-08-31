Agencias

Rocío Flores deja todo para estar al lado de Gloria Camila antes de marcharse a Honduras

Gloria Camila está a punto de comenzar su aventura en 'Supervivientes All Star' y antes de marcharse está recibiendo al cariño y apoyo de todos sus seres queridos. El pasado viernes organizaba una fiesta de despedida en Madrid a lo que no faltó su sobrina Rocío.

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha dejado todo para trasladarse a la capital para estar a su lado estos últimos días antes de que coja ese avión que le lleve de nuevo a Honduras.

Otra de las personas que también viajaba hasta Madrid era Olga Moreno, quien se dejaba ver en la fiesta de despedida junto a su expareja Agustín Ettiene derrochando complicidad, lo que ha desatado los rumores de una posible reconciliación.

La relación entre Rocío y Gloria traspasa cualquier vínculo familiar. A pesar de la distancia que les separa han sabido estar juntas en los momentos complicados que han vivido estos últimos años y eso les ha hecho más fuertes. Ahora, Rocío será un apoyo incondicional para su tía mientras esta se embarca en la aventura más extrema de su vida.

