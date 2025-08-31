Pedret (PSC) defiende "la presión" de los gobiernos a la UE para romper acuerdos con Israel

El presidente del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, ha defendido este domingo "seguir manteniendo la presión por parte de los gobiernos" para suspender de forma total el acuerdo entre la UE e Israel y el embargo total de armas, además de romper el bloqueo para que pueda entrar ayuda humanitaria.

En declaraciones en Barcelona antes de que la Global Sumud Flotilla parta a Gaza, ha reiterado la posición del partido en apoyar esta iniciativa y ha reivindicado "que se termine de una vez cualquier operación del Ejército israelí sobre la población civil palestina y el genocidio que se está perpetrando".

Ante la crítica de Comuns y la CUP sobre inacción de los gobiernos occidentales, ha considerado perfectamente comprensible que la ciudadanía mantenga un "alto nivel de crítica" hacia cada gobierno que integran la comunidad internacional y su posición sobre Gaza.