Agencias

Pedret (PSC) defiende "la presión" de los gobiernos a la UE para romper acuerdos con Israel

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, ha defendido este domingo "seguir manteniendo la presión por parte de los gobiernos" para suspender de forma total el acuerdo entre la UE e Israel y el embargo total de armas, además de romper el bloqueo para que pueda entrar ayuda humanitaria.

En declaraciones en Barcelona antes de que la Global Sumud Flotilla parta a Gaza, ha reiterado la posición del partido en apoyar esta iniciativa y ha reivindicado "que se termine de una vez cualquier operación del Ejército israelí sobre la población civil palestina y el genocidio que se está perpetrando".

Ante la crítica de Comuns y la CUP sobre inacción de los gobiernos occidentales, ha considerado perfectamente comprensible que la ciudadanía mantenga un "alto nivel de crítica" hacia cada gobierno que integran la comunidad internacional y su posición sobre Gaza.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sofía Palazuelo regresa a Madrid tras disfrutar de sus vacaciones familiares

Sofía Palazuelo regresa a Madrid

Sheila Casas se alegra de que Escassi haya encontrado de nuevo el amor

Sheila Casas se alegra de

Amelia Bono retoma su rutina tras un verano espectacular

Amelia Bono retoma su rutina

Carmen Lomana defiende a Bertín Osborne tras las críticas por su sonado posado con su hijo

Carmen Lomana defiende a Bertín

Miguel Abellán y Olga Casado, un amor que se fragua en la discreción

Miguel Abellán y Olga Casado,