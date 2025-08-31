Más de 1,4 millones de desplazados por las fuertes inundaciones que ya dejan 28 fallecidos en Pakistán

Las autoridades de Pakistán han informado del desplazamiento de aproximadamente 1,5 millones de personas en uno de los peores episodios de lluvias torrenciales que se recuerdan en el país y que se ha ya a varias provincias, aumentando la cifra de fallecidos a 28 personas.

Un nuevo informe de la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres (PDMA, por sus siglas en inglés), recogido por el diario digital pakistaní 'Daily Times', ha detallado que las inundaciones han afectado a más de 2.300 aldeas, obligando a trasladar a 418.000 personas que se encontraban aisladas por el agua a zonas más seguras.

En los últimos días, el este de país --sobre todo la provincia de Punyab-- ha sido el punto más afectado por el desbordamiento de los ríos Sutlej, Ravi y Chenab; pero la alerta ya abarca a gran parte del territorio y a provincias como Sindh, Baluchistán y Khyber-Pakhtunkhwa.

Se han instalado 511 campamentos de ayuda en los distritos más afectados, así como 351 puntos de atención médica y 321 centros veterinarios --las autoridades paquistaníes han tenido que movilizar más de 400.000 cabezas de ganado a lugares seguros--.

En Punyab, el desbordamiento del río Sutlej ha supuesto un "desafío" para ciudad de Kasur, cercana a la frontera con India, a cuyas autoridades la PMDA ha acuado de dar información "insuficiente y poco fiable" sobre la crecida de los cauces de los ríos. Anteriormente, Islamabad ya había culpado a Nueva Delhi e usar el agua como "arma de guerra" y provocar de forma "abrupta e intencionada" las inundaciones al descargar agua de sus presas en la frontera.

El pronóstico para los próximos días se mantiene en un alto nivel de alerta, incluso hasta el 6 de septiembre en las zonas bañadas por el río Indo, y continúan las labores de prevención y desplazamiento de personas.