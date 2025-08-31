(Crónica) El Racing de Santander golea por el coliderato y el Zaragoza sigue discreto

El Real Racing Club de Santander ha goleado por 4-1 a la AD Ceuta para ponerse colíder de LaLiga Hypermotion junto al Real Sporting de Gijón, durante una jornada 3 en la que este sábado también ha visto los empates entre Real Valladolid y Córdoba CF sin goles y entre CD Castellón y Real Zaragoza con 1-1.

La tanda sabatina en Segunda División empezó en El Sardinero, donde Asier Villalibre adelantó a los locales tras una asistencia de Iñigo Vicente. Ambos jugadores se intercambiaron roles en el 3-1 al comienzo de la segunda mitad, si bien antes el propio Vicente había hecho el 2-0 (24') y Rubén 'Jamelli' había recortado distancias de penalti (30').

Lastrado el equipo ceutí desde justo antes del descanso por una roja directa a Anuar Mohamed, el Racing consiguió su cuarto tanto por obra de Jeremy Arévalo en el minuto 81 tras aprovechar un mal despeje de la zaga rival a un centro raso de Andrés Martín desde la banda izquierda.

Este resultado situó a los santanderinos con los mismos nueve puntos del Sporting de Gijón en el coliderato, y dos puntos por encima de un Valladolid que se quedó seco en su estadio contra un Córdoba al que se le anuló un gol en el 65' por mano de Théo Zidane; ahora los cordobeses tienen un solo punto y miran de cerca hacia la zona de descenso.

Por ahí merodea el Zaragoza (1 pto.), que en las postrimerías de su visita a Castalia evitó la derrota. Abrió el marcador Brian Cipenga en el 59' remachando a bocajarro un pase 'raso de Jérémy Mellot. Pero en el minuto 87, al Castellón (1 pto.) se le escapó la victoria debido a un gol de Dani Gómez tras haber regateado en carrera al portero rival.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 3 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Real Sociedad B - Almería 2-2.

Sporting de Gijón - Cultural Leonesa 1-0.

-Sábado.

Racing de Santander - Ceuta 4-1.

Valladolid - Córdoba 0-0.

Castellón - Zaragoza 1-1.

-Domingo 31.

Andorra - Burgos 17.00 horas.

Cádiz - Albacete 17.00.

Las Palmas - Málaga 19.30.

Granada - Mirandés 21.30.

-Lunes 1.

Huesca - Eibar 19.30.

Leganés - Deportivo de La Coruña 21.30.