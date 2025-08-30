Agencias

Raquel Perera desvela cómo sigue siendo su relación con Alejandro Sanz

El nombre de Alejandro Sanz resonó con fuerza en los medios de comunicación debido al testimonio de Ivet Playá, pero sin embargo, solo una entrevista bastó para saber que carecía de credibilidad y que detrás de sus declaraciones había una intención 'malvada'.

Esta semana, Raquel Perera se ha dejado ver ante las cámaras en la premiere de la película 'Campamento Garra de Oso' y allí confesaba que su relación con el cantante sigue siendo igual de buena que el primer día.

"Claro que coincidimos, afortunadamente somos prácticamente vecinos, vivimos al lado, o sea que sí que tenemos la oportunidad de vernos muy a menudo con los niños", explicaba, dejando claro que su relación es así de estrecha debido a sus hijos.

"La familia es una cosa y las relaciones amorosas son otras. Las relaciones de familia y los vínculos familiares son los que siempre se tienen que conservar", aseguraba Raquel... y sobre las declaraciones de Ivet Playá, la escritora confesaba que "ya ni me acuerdo de eso, hay cosas que afortunadamente son muy temporales en la vida".

