(Pre) Villarreal y Athletic Club buscan el pleno ante Celta y Betis y Osasuna visita al Espanyol

El Villarreal CF y el Athletic Club tratarán de seguir en los puestos cabeceros de la clasificación de LaLiga EA Sports 25-26 y sumar el pleno de puntos en sus complicadas visitas al RC Celta y el Real Betis, respectivamente, mientras que el RCD Espanyol querrá hacerse fuerte en casa ante el CA Osasuna, en partidos correspondientes a la tercera jornada del campeonato.

El 'Submarino Amarillo' y los 'Leones' han arrancado bien la nueva temporada y ahora intentarán irse al parón internacional entre los líderes en sendos duelos entre equipos que juegan este año la Liga de Campeones y la Liga Europa.

El primero en buscar la tercera victoria seguida será el Villarreal CF, equipo de Champions que visitará en el ABANCA Balaídos, un estadio que no se le suele dar demasiado bien, a un RC Celta, que jugará la segunda competición europea, que no ha logrado arrancar bien y que además viene más cargado por tener un partido adelantado entre semana.

Y es que mientras que el equipo que entrena Marcelino García Toral ha sacado adelante sus partidos ante el Real Oviedo (2-0) y ante el Girona FC (5-0) con solvencia, el de Claudio Giráldez sólo lleva dos de seis posibles tras caer ante el Getafe CF y empatar ante el Betis en casa, y empatar a domicilio ante el RCD Mallorca.

El conjunto celeste necesita recuperar su fortaleza de la pasada campaña (11 victorias y 36 puntos) ante su afición y mejorar un tanto a nivel ofensivo, sobre todo teniendo enfrente un Villarreal que todavía no ha encajado y que en ataque se ha mostrado muy potente, aunque tendrá que demostrarlo ahora en su primera salida del campeonato.

El equipo castellonense ha empezado tan entonado el campeonato como lo acabó la temporada pasada. De hecho, pretende encadenar su novena victoria consecutiva contando el tramo final de la anterior campaña donde logró seis triunfos seguidos, una racha que inició precisamente tras ser goleado (3-0) en Balaídos, un estadio donde no gana desde la temporada 2020-2021.

Claudio Giráldez, que sigue con la única baja del central Cal Starfelt, podría renovar mucho su once respecto al empate del miércoles ante el Real Betis con la vuelta a la titularidad de jugadores como Ferrán Jutglà, Iago Aspas o Bryan Zaragoza.

Marcelino García Toral prevé menos cambios en su once respecto a la goleada ante el Girona FC más allá de la obligada por la marcha del canario Yéremi Pino al Crystal Palace inglés con buenas opciones para Alberto Moleiro, un jugador de un perfil más parecido.

EL ATHLETIC VUELVE A LA CARTUJA

Por su parte, el Athletic Club, otro equipo de Champions, buscará (19.00 horas) el pleno de victorias en una visita a un escenario de grato recuerdo como el Estadio de La Cartuja, hogar provisional del Real Betis, este año en Liga Europa, y escenario en el que conquistó la Copa del Rey en el año 2024 ante el RCD Mallorca.

El conjunto vizcaíno ha arrancado bien la campaña en la que quiere defender su estatus de la pasada cuando lideró el segundo pelotón de aspirantes, aunque sus dos triunfos, ambos en San Mamés, han sido muy sufridos ante el Sevilla FC (3-2) y ante el Rayo Vallecano (1-0, de penalti).

Ahora, el equipo que entrena Ernesto Valverde intentará lograr un tercer triunfo seguido, algo que no logra el Athletic Club en el inicio de un campeonato doméstico desde la temporada 2009-2010 con Joaquín Caparrós en el banquillo, aunque tendrá que hacerlo a domicilio, donde más suele flojear en los últimos años.

Además, enfrente tendrá a un Real Betis que ha arrancado la campaña con cierta solidez y sin perder en sus tres partidos. Aunque sólo tiene cinco puntos en su haber, tras una victoria en casa por la mínima ante el Deportivo Alavés, en sus dos empates a domicilio ante el Elche CF y el RC Celta fue por delante en el marcador.

El conjunto verdiblanco intentará ir haciéndose a su nuevo feudo mientras se hacen las obras del Benito Villamarín, donde la pasada temporada se mostró bastante sólido, con tan sólo tres derrotas, y sumar una victoria que le instale en la parte alta y alargue la sequía del Athletic Club cuando le visita, con la última victoria rojiblanca en la 2016-2017.

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, tiene las bajas de Isco Alarcón, Ez Abde y Aitor Rubial, pero ha podido meter en la convocatoria al centrocampista colombiano Nelson Deossa y a dos jugadores que llevaban ausentes mucho tiempo como el defensa Diego Llorente y el centrocampista Marc Roca para un once donde Junior Firpo y el joven Pablo García podrían ser las novedades.

Por su parte, Ernesto Valverde tendrá la duda hasta última hora del centrocampista Íñigo Ruiz de Galarreta, aquejado de un problema muscular y que podría ser sustituido por Beñat Prados en once en el que Oihan Sancet volvería a la titularidad.

EL ESPANYOL QUIERE HACERSE FUERTE EN CASA ANTE OSASUNA

Finalmente, en el RCDE Stadium (19.30 horas) se verán las caras dos teóricos rivales directos como el RCD Espanyol y el CA Osasuna, que esperan irse al parón lo más alejados posible de la zona de descenso a LaLiga Hypermotion.

Ambos equipos han empezado con buenas sensaciones, seguramente mejor el catalán, que suma cuatro puntos, un botín muy valioso y que incluso podría ser mejor. A su remontada y victoria en casa ante el candidato Atlético de Madrid (2-1) se unió su empate a domicilio ante una Real Sociedad (2-2), a la que dominó 0-2, por lo que intentará recuperar esos puntos perdidos con un triunfo en casa donde más fortaleza mostró el año pasado.

Por su parte, el equipo navarro tampoco ha comenzado demasiado mal, aunque tiene un punto menos ya que cayó en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, que le batió sólo a través de un penalti. La pasada jornada demostró su fortaleza atrás sin encajar en la victoria ante el Valencia CF con el primer gol del año del croata Ante Budimir.

Manolo González, entrenador del RCD Espanyol, ha recibido muchos fichajes esta semana para reforzar su equipo (Riedel, Pickel y Urko González), aunque no parece que ninguna vaya a ser titular más allá que el mediocentro que estuvo cedido la pasada temporada en el mercado invernal. Alessio Lisci, técnico de Osasuna, tiene la baja del sancionado Abel Bretones y la duda para el once entre Rubén García y Víctor Muñoz.

--HORARIOS DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS.

Celta - Villarreal. Quintero González (C.Andaluz) 17.00.

Betis - Athletic Club. Díaz de Mera Escuderos (C.Cast-manch) 19.00.

Espanyol - Osasuna. Sesma Espinosa (C.Riojano) 19.30.

Rayo Vallecano - FC Barcelona. Busquets Ferrer (C.Balear) 21.30.