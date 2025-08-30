Agencias

AV. Newcastle, Marsella y Liverpool, primeros rivales de Barça, Real Madrid y Atlético en Champions

Por Newsroom Infobae

El Newcastle United, el Olympique de Marsella, el Liverpool FC, el Arsenal FC y el Tottenham serán los rivales del estreno en la fase de liga de la Liga de Campeones 25-26 del FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Athletic Club y el Villarreal CF, respectivamente, según confirmó este sábado la UEFA.

El conjunto vizcaíno será el que primero empiece en la visita a San Mamés de los de Mikel Arteta, el martes 16 de septiembre en uno de los dos partidos que serán a las 18.45 horas. Ese mismo día, el 15 veces campeón de Europa jugará en el Santiago Bernabéu ante el equipo marsellés y el 'Submarino Amarillo' visitará al campeón de la Liga Europa, ambos a las 21.00.

El miércoles 17 será el turno de los de Diego Pablo Simeone, que se desplazarán a Anfield (21.00), mientras que para el jueves 18 quedará el equipo de Hansi Flick, que visitará en esa misma franja horaria a las 'Urracas'.

