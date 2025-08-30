AMP. Carlos Alcaraz también avasalla a Luciano Darderi y pasa a octavos de final en Nueva York

El tenista español Carlos Alcaraz ha derrotado este viernes por 6-2, 6-4 y 6-0 al italiano Luciano Darderi y ha accedido a octavos de final en el US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura en Nueva York, y misma ronda donde competirá la también española Cristina Bucsa tras remontar a la belga Elise Mertens.

En el Arthur Ashe Stadium, Alcaraz se apuntó sin problemas el primer juego con su servicio y rompió de inmediato el de su oponente, consolidando raudo dicha ventaja (3-0) y encauzando un set inaugural sin historia y que el jugador murciano amarró tras poco menos de media hora.

Los primeros compases del siguiente set continuaron con esa dinámica, pues Alcaraz consiguió un 'break' en el cuarto juego y amplió su renta (4-1). Darderi tuvo un ligero conato de reacción después de quebrar el servicio rival en el séptimo y salvar dos bolas de rotura en el octavo.

Además, tras haberse puesto con 5-4, Alcaraz solicitó la atención de un fisioterapeuta por haber notado molestias en su rodilla derecha al realizar un saque. Pero, transcurridos los tres minutos protocolarios, el del Palmar volvió corriendo a la cancha y cerró al resto el segundo set.

De cara al tercer parcial, a la postre definitivo, hubo poco brillo porque el italiano cedió pronto su servicio y no encontró las cosquillas a un Alcaraz serio y resolutivo. En una hora y 44 minutos, el palmareño ató su triunfo y en la próxima ronda se medirá contra el francés Arthur Rinderknech, verdugo de su compatriota Benjamin Bonzi (4-6, 6-3, 6-3 y 6-2).

Por otra parte, en el cuadro individual femenino, finalmente sonrió Bucsa con su victoria por 3-6, 7-5 y 6-3 en la Pista 17. No obstante, le costó a la cántabra ante Mertens porque cedió su servicio nada más arrancar el partido y ya fue a remolque todo el primer set (0-3).

Durante el segundo parcial, Bucsa encajó un temprano 'break' y llegó a ir 1-3 abajo, pero remontó a tiempo con roturas en el octavo (4-4) y el duodécimo juego (7-5). La jugadora belga se recompuso rápidamente y fue 0-2 arriba en el tercer set, pero malgastó su colchón en el marcador y en el octavo juego (5-3) recibió la rotura de la sentencia.