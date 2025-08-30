Al menos ocho civiles muertos por ataques israelíes en distintos puntos de la ciudad de Gaza

Al menos ocho civiles palestinos han fallecido en la noche de este viernes como consecuencia de ataques aéreos lanzados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre distintos puntos de la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza.

Cuatro de las víctimas mortales eran desplazados que han perdido la vida al ser atacada la tienda de campaña en la que se refugiaban en la zona de Al Sudaniya, en el noroeste de Gaza, ha informado la agencia palestina de noticias Wafa.

Otras tres personas han muerto tras un ataque perpetrado contra un grupo de civiles que se encontraban reunidos en la calle Al Wehda, también en la ciudad de Gaza.

A estos fallecimientos se suma la muerte de un pescador que sucumbió a los disparos de la marina israelí, esta vez en la ciudad de Al Qarara, en el noroeste de Jan Yunis, en el sur del enclave palestino.

En total, la cifra de palestinos muertos a causa de la ofensiva desatada por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 se sitúa ya en 63.025 fallecidos y la de heridos en 159.490, según han indicado este viernes las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que han señalado que este balance incluye más de 320 muertos por hambre a causa de las restricciones israelíes a la entrega de ayuda humanitaria.

Asimismo, al menos 11.178 personas han muerto y 47.449 han resultado heridas desde el 18 de marzo, fecha en la que el Ejército israelí rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y relanzó su ofensiva, al tiempo que se elevan a 2.203 los fallecidos por ataques de las tropas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, incluidos 23 durante las últimas 24 horas.