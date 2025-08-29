Planas cree que los incendios confirman la necesidad de la pervivencia de la PAC tras la propuesta de CE

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha vuelto a reiterar que la propuesta de la Comisión Europea de la futura Política Agrícola Común (PAC), que presenta recortes en su dotación económica, es "contraria" a los intereses españoles, y que situaciones como las actuales de incendios en España confirman la necesidad de defender su perviviencia y que cuente con una buena dotación económica.

"El Gobierno de España no acepta la propuesta de la Comisión Europea de la PAC porque es contraria a nuestros intereses. La PAC es un elemento fundamental, no solo para responder a situaciones como ésta de incendios, sino en general para la vitalidad de nuestro mundo rural", ha asegurado Planas durante su comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el Senado.

"Creo que los incendios dentro de la desgracia y el drama que presentan estos fenómenos extremos son una razón de más de defender no solo la pervivencia de la PAC, sino de la necesidad de que tenga una buena dotación financiera", ha recalcado.

De esta forma, el titular de Agricultura ha reiterado que el objetivo de la PAC y sus ayudas es "dar rentabilidad, sobre todo a las pequeñas y medianas explotaciones que no la pueden alcanzar con sus ventas al mercado". "Además proporciona una garantía de vida para aquellos que habitan en nuestras zonas rurales y proporciona una garantía de actividad económica que es fundamental", ha señalado.

En este contexto, Planas ha apelado a la unidad política. "Espero que todos los grupos políticos sin reserva estén unidos en apoyo del Gobierno en esta negociación", ha instado.

De esta forma, el ministro de Agricultura ha avanzado que ha convocado para abordar la situación actual al consejo agrario el próximo 5 de septiembre, y a las comunidades autónomas el día 15, mientras que en septiembre mantendrá dos reuniones de ministros a nivel de Agrifish, una reunión informal en Copenhague y otra formal en Bruselas, donde se comenzará a abordar de la próxima Política Agrícola Común (PAC) y de sus fondos.