La Diputación impulsa la proyección internacional de Rioja Alavesa con un patrocinio del Deportivo Alavés

La Diputación Foral de Álava ha alcanzado un acuerdo de patrocinio con el Deportivo Alavés, con el objetivo de "reforzar la visibilidad de Rioja Alavesa, una de las zonas vitivinícolas más prestigiosas del mundo, aprovechando el alcance global del fútbol profesional y el papel del club como embajador del territorio".

En un comunicado, ha transmitido que el acuerdo contempla una destacada presencia publicitaria de la marca Rioja Alavesa en diferentes soportes físicos y digitales del Deportivo Alavés, incluyendo salas de prensa, el autobús oficial, activos digitales del club y, especialmente, en los soportes LED durante la celebración de los partidos.

LaLiga, donde compite el Deportivo Alavés, es una de las competiciones con mayor proyección internacional del panorama deportivo. Actualmente se retransmite en más de 100 países a través de más de un centenar de acuerdos televisivos, llegando a audiencias de millones de espectadores en Europa, América, Asia, África y Oceanía.

Además, la Diputación ha destacado que los partidos frente a equipos como Real Madrid, FC Barcelona o Atlético de Madrid cuentan con una audiencia especialmente alta, lo que "refuerza la oportunidad de posicionar la marca Rioja Alavesa" en mercados como Estados Unidos, India, México, Oriente Medio o el norte de África.

Gracias a este acuerdo, Rioja Alavesa contará con minutos de presencia destacada en las retransmisiones nacionales e internacionales, tanto en señal principal como secundaria, lo que supone un escaparate de primer nivel para dar a conocer sus vinos, su cultura y su identidad como destino enoturístico de referencia.

ALTÍSIMA DIFUSIÓN

Este acuerdo refleja el compromiso de la Diputación Foral de Álava por impulsar sus recursos estratégicos mediante alianzas innovadoras. Rioja Alavesa, reconocida internacionalmente por la calidad de sus vinos, se beneficia de un marco de difusión de altísimo impacto, en el que el fútbol actúa como vehículo para proyectar el territorio más allá de nuestras fronteras.

En este sentido, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha subrayado que "El Deportivo Alavés representa los valores de esfuerzo, arraigo y proyección internacional que también identifican a Rioja Alavesa", por lo que "aprovechar su visibilidad es una oportunidad para seguir posicionando a Álava como un referente de calidad, tradición y modernidad".