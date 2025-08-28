Agencias

AV. La selección española cae (83-69) ante Georgia en su debut en el Eurobasket

La selección española masculina de baloncesto ha empezado con mal pie su andadura en el Eurobasket que se está disputando en Letonia, Polonia, Finlandia y Chipre y donde defiende título tras perder claramente este jueves por 83-69 ante Georgia.

La actual campeona de Europa ha tenido un mal estreno en Limassol y no ha dejado su mejor imagen en un partido donde casi siempre ha ido por detrás en el marcador y donde ha pagado sus errores en ataque ante la física e intensa defensa del combinado georgiano que ha terminado de romper el choque a su favor en el tramo final para ganar además con una cómoda renta.

