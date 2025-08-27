Agencias

CNH Industrial emitirá bonos por 429 millones con vencimiento en septiembre de 2035

Por Newsroom Infobae

Guardar

CNH Industrial ha fijado el precio de su oferta de bonos en 500 millones de dólares (429 millones de euros) al 3,875% con vencimiento el próximo 3 de septiembre de 2035.

El precio de emisión de estos bonos será del 98,906% del importe principal, según ha explicado la compañía mediante un comunicado este miércoles.

Los bonos serán emitidos por CNH en el marco de su programa de bonos a medio plazo en euros, que también solicitará su admisión a cotización en el Mercado Global Exchange de Euronext Dublín.

Según ha especificado, la empresa utilizará los ingresos netos de la oferta "para sus fines corporativos generales", incluido el reembolso de la deuda existente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Kiko Rivera rompe su silencio tras su separación de Irene Rosales: "No es fácil, pero es lo necesario"

Kiko Rivera rompe su silencio

Ramón Arcusa, devastado en el último adiós a la otra mitad del Dúo Dinámico, Manolo de la Calva: "Ha sido terrible"

Ramón Arcusa, devastado en el

Irene Rosales reacciona, con un significativo gesto, al comunicado de Kiko Rivera confirmando su ruptura

Irene Rosales reacciona, con un

Irene Urdangarín rompe su relación con Juan Urquijo

Irene Urdangarín rompe su relación

Así está siendo la emotiva y multidudinaria despedida de Manolo de la Calva, del Dúo Dinámico

Así está siendo la emotiva