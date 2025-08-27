Ángeles Muñoz, de 'Camela', pide calma a sus fans tras la cancelación de sus conciertos

Crece la preocupación por el estado de salud de Dioni -Dionisio Martín Lobato-, integrante del mítico grupo 'Camela', tras conocerse la triste noticia de la cancelación de la mayoría de los conciertos que tenían programados para este mes de agosto. En esta ocasión ha sido su compañera, Ángeles Muñoz, la que ha dado la cara a través de uno de los colaboradores del programa de 'TardeAr' al que le ha explicado los motivos de la cancelación de sus próximas actuaciones.

Con una larga trayectoria profesional a su espalda de más de 30 años sobre el escenario, una faringitis aguda que no termina de curarse y que está teniendo una recuperación más lenta de lo esperado es le principal motivo por el que el conocido grupo no ha podido cumplir con sus compromisos profesionales programados para las próxima semanas y es que la propia Ángeles insistía que no se trata de una cancelación total de sus actuaciones.

Lógicamente preocupada por este parón inesperado que ha coincidido con los meses de mayor afluencia de trabajo en la música, la cantante agradece el cariño que están recibiendo por parte de sus fans y pide calma ante las especulaciones y es que asegura que retomarán su agenda a lo largo del año en cuanto la salud de su compañero se lo permita. Aunque la recuperación es lenta, de momento, las próximas semanas serán cruciales para saber cuál será el futuro de 'Camela' en el futuro.