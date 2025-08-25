Agencias

Muere un hombre de 30 años tras ser sacado del agua con signos de ahogamiento en la costa de Lanzarote

Un hombre de 30 años ha fallecido este domingo por la tarde tras ser sacado del agua en parada cardiorrespiratoria y con signos de ahogamiento en la zona de Los Charcones del municipio de Yaiza, al suroeste de la isla de Lanzarote.

A las 17.33 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una llamada informando del suceso, activando de inmediato los recursos de emergencia necesarios.

Mientras se desplazaban los recursos sanitarios comenzaron a practicarle las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas que fueron retomadas por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que continuó con las maniobras en su estadio avanzado, aunque no dieron resultado y confirmaron su fallecimiento.

Hasta el lugar también se desplazado efectivos de la Policía Local y Guardia Civil, que se encargaron de instruir las diligencias.

EuropaPress

