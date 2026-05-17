El Cruz Azul vence al Guadalajara y va a la final del Clausura mexicano

Guadalajara (México), 16 may (EFE).- El Cruz Azul, donde juega el colombiano Kevin Mier, derrotó este sábado 1-2 al Guadalajara para avanzar a la final del torneo de Clausura del fútbol mexicano.

En el partido por el título, Chivas enfrentará al ganador de la otra semifinal que este domingo disputarán Pumas UNAM, en el que juega el costarricense Keylor Navas, y el Pachuca.

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La Máquina avanzó con marcador global de 4-3, luego de que en el juego de ida de la semifinal del miércoles pasado el resultado fue de 2-2.

Cruz Azul se impuso con goles de Jeremy Márquez y del argentino Agustín Palavecino. Por el Guadalajara anotó Omar Govea.

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La postura ofensiva de ambos equipos provocó que los primeros minutos fueran con peligro en las dos porterías.

La Máquina pegó primero. Lo hizo al minuto cinco, luego de un deficiente despeje de la defensa a un centro que le cayó a Jeremy Márquez, quien definió con potente remate a la base del poste derecho, lejos de la estirada del español Óscar Whalley para el 0-1.

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El Guadalajara empató dos minutos después gracias a un fuerte disparo raso de pierna derecha de Omar Govea, en un balón que pasó sobre la mano de Kevin Mier.

Al 33, el local perdió la ocasión de dar la vuelta al marcador en un tiro de esquina que se enredó en varios rebotes dentro del área hasta el remate de cabeza de Bryan González que atajó Mier.

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A dos minutos del descanso, la velocidad de Osinachi Ebere vulneró la defensa local, el nigeriano llegó a fondo y cedió a la entrada al área sin marca del argentino Carlos Rotondi, quien remató de primera, pero Whalley detuvo sobre la línea de gol.

En el segundo tiempo, La Máquina fue más agresivo.

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En el 46, el argentino Agustín Palavecino falló en un mano a mano ante el portero. Dos minutos más tarde su compatriota José Paradela disparó desde fuera del área un balón pegado al poste derecho, pero, de nuevo, una estirada de Whalley salvó al local.

Al 66, el Cruz Azul encontró cómo vencer al español, fue vía un desvío de Diego Campillo a disparo de Palavecino que terminó en la red para el 1-2 con el que selló su pase a la final.

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