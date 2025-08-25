Agencias

Microsoft prueba la función de continuidad con apps Android en el PC para seguir escuchando Spotify sin interrupciones

Por Newsroom Infobae

Guardar

Microsoft permitirá reanudar una aplicación de un teléfono Android en un ordenador con Windows 11, una función que ya anticipó en Build 2025 y que ahora prueba con el servicio de Spotify.

La firma tecnológica prepara una función propia de continuidad al estilo Apple Handoff, para seguir usando una 'app' de un móvil Android en un ordenador sin que haya interrupciones.

En Build 2025, se explicó que habría una serie de aplicaciones compatibles, siendo una de ellas Spotify. Ahora, Microsoft ha incorporado esta función a la versión preliminar Insider de Windows 11 (compilación 26200.5761), disponible en el Canal Dev.

En concreto, esta función permitirá "reanudar sin problemas" las aplicaciones, empezando por Spotify, con la que se ha habilitado la prueba. Requiere que los desarrolladores tengan instalada la versión de escritorio de este servicio y la misma cuenta abierta en los dos dispositivos.

Cuando el usuario abre Spotify en su móvil e inicia la reproducción de música, aparece en Windows 11 una notificación que le indica que puede reanudar desde el teléfono, junto con el icono de la 'app' y la posibilidad de continuar la escucha en el PC.

Si se selecciona, Spotify se abrirá en el escritorio y seguirá la reproducción por donde iba en el 'smartphone', como explica la compañía en su blog de Windows Insider.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Júpiter nació solo 1,8 millones después del sistema solar

Júpiter nació solo 1,8 millones

Netflix establece una serie de normas que deberán seguir sus socios a la hora de producir contenido con IA generativa

Netflix establece una serie de

Los obispos españoles advierten de una "crisis moral y ecológica" y piden condonar la deuda a los países pobres

Los obispos españoles advierten de

La camiseta del mexicano Jorge Sánchez y el balón de la última final de la Copa Oro llegan a 'LEGENDS'

La camiseta del mexicano Jorge

Apple también se plantea incorporar la tecnología de Google Gemini para la versión renovada de Siri

Apple también se plantea incorporar