Microsoft prueba la función de continuidad con apps Android en el PC para seguir escuchando Spotify sin interrupciones

Microsoft permitirá reanudar una aplicación de un teléfono Android en un ordenador con Windows 11, una función que ya anticipó en Build 2025 y que ahora prueba con el servicio de Spotify.

La firma tecnológica prepara una función propia de continuidad al estilo Apple Handoff, para seguir usando una 'app' de un móvil Android en un ordenador sin que haya interrupciones.

En Build 2025, se explicó que habría una serie de aplicaciones compatibles, siendo una de ellas Spotify. Ahora, Microsoft ha incorporado esta función a la versión preliminar Insider de Windows 11 (compilación 26200.5761), disponible en el Canal Dev.

En concreto, esta función permitirá "reanudar sin problemas" las aplicaciones, empezando por Spotify, con la que se ha habilitado la prueba. Requiere que los desarrolladores tengan instalada la versión de escritorio de este servicio y la misma cuenta abierta en los dos dispositivos.

Cuando el usuario abre Spotify en su móvil e inicia la reproducción de música, aparece en Windows 11 una notificación que le indica que puede reanudar desde el teléfono, junto con el icono de la 'app' y la posibilidad de continuar la escucha en el PC.

Si se selecciona, Spotify se abrirá en el escritorio y seguirá la reproducción por donde iba en el 'smartphone', como explica la compañía en su blog de Windows Insider.