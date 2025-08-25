Filipinas urge a Israel a aceptar un alto el fuego, ante la hambruna en la Franja de Gaza

Manila, 25 ago (EFE).- Filipinas llamó este lunes a Israel a aceptar "urgentemente" un acuerdo de alto el fuego en Gaza por la catástrofe humanitaria "cada vez más grave", debido a la hambruna que asola la Franja tras meses de bloqueo israelí a la entrada de suministros.

"Filipinas insta encarecidamente a Israel a que acepte la propuesta de alto el fuego como un paso crucial para proteger a los civiles y reactivar el camino hacia la paz", indicó en un comunicado el Departamento de Exteriores del país asiático.

Manila mostró su "profunda preocupación" por las restricciones israelíes a la entrada de suministros, así como por el plan del Gobierno israelí de tomar el control militar total de Gaza y las noticias sobre la expansión de los asentamientos en Cisjordania.

"Estos acontecimientos agravan una situación humanitaria ya de por sí grave y reducen aún más las perspectivas de una paz justa, duradera y completa en Oriente Medio", advirtió la cartera filipina de Exteriores.

De momento, el conflicto que arrancó en octubre de 2023 ha causado la muerte de más de 62.000 personas tan solo en la Franja, civiles en su inmensa mayoría, así como niveles de hambruna en varias partes del territorio.

El pasado viernes, la Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF) confirmó por primera vez que se está produciendo una hambruna en la gobernación de Gaza, la zona más habitada de la Franja.

El grupo islamista Hamás anunció haber aceptado la más reciente propuesta de los mediadores para alcanzar un alto el fuego el pasado lunes; pero el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó el miércoles seguir negociando.

Ese nuevo plan, que no fue aceptado por Israel, estipulaba -según los mediadores- una pausa de sesenta días durante la que el movimiento islamista liberará a diez rehenes vivos y 18 cadáveres de israelíes, a cambio de un número de presos palestinos, entre otros puntos.