El tifón 'Kajiki' toca tierra en el noreste de Vietnam con fuertes vientos y precipitaciones

El tifón 'Kajiki' ha tocado tierra este lunes en la costa nororiental de Vietnam con fuertes vientos y lluvias después de su paso por el mar de China Meridional, un fenómeno meteorológico que ha hecho saltar todas las alarmas y ha provocado ya la evacuación de más de 600.000 personas.

Las autoridades del país, que prevén que se convierta en la tormenta más potente en lo que va de año, han indicado que el tifón afectará, principalmente, a las provincias de Nghe An y Ha Tinh, hasta las que se desplazará a lo largo de la jornada con vientos de unos 133 kilónetros por hora.

'Kajiki' ha logrado mantener su fuerza durante unas 20 horas, según han explicado varios meteorólogos consultados por el diario vietnamita 'VnExpress'. Esto ha llevado a algunas provincias del centro del país --que ya se vieron afectadas el pasado mes de julio por otro tifón-- a adoptar medidas de emergencia adicionales.

Las autoridades de Thanh Hoa y Da Nang, más al sur, han procedido a cancelar todo el tráfico marítimo de forma preventiva. Asimismo, varios aeropuertos han cancelado decenas de vuelos.

Las autoridades del país han movilizado a 16.500 militares y más de 100.000 trabajadores humanitarios para posibles labores de emergencia ante el temor de que este tifón cuente con una fuerza parecida a la de 'Yagi', cuyo paso por el país en 2024 se saldó con más de 300 muertos.