Ancelotti no convoca con Brasil a ningún jugador del Real Madrid en una lista liderada por Raphinha

Por Newsroom Infobae

El técnico Carlo Ancelotti ha anunciado este lunes la lista de jugadores convocados para los partidos contra Chile y Bolivia, de eliminatorias al Mundial de 2026, en la que no hay ningún jugador del Real Madrid, ni tampoco está el delantero del Santos Neymar Junior, pero sí el jugador del FC Barcelona Raphinha.

Ninguno de los jugadores brasileños del Real Madrid --Eder Militao, Vinícius Junior, Rodrygo Goes y Endrick Felipe Moreira--, han sido incluidos por Carlo Ancelotti en la lista de 25 jugadores que se enfrentarán a Chile y Bolivia el 4 y el 9 de septiembre, respectivamente. Además, Neymar tampoco ha sido incluido en una lista que lidera el extremo del Barça Raphinha.

También estarán en los próximos compromisos de la pentacampeona del mundo, ya clasificada para el Mundial 2026, jugadores habituales como Alisson Becker (Liverpool), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (París Saint-Germain), Casemiro, Matheus Cunha (Manchester United) o Gabriel Martinelli (Arsenal).

A la convocatoria asistió el presidente de la CBF, Samir Xaud, los vicepresidentes Ricardo Gluck Paul, Rubens Angelotti, Flávio Zveiter, José Vanildo, y los presidentes de las federaciones estatales: Evandro Carvalho (Pernambuco), Netto Góes (Amapá).

EuropaPress

