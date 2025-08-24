Agencias

Un teniente israelí muere tras una explosión en el sur de Gaza

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado de la muerte en la tarde de este sábado del teniente Ori Gerlic, de 20 años de edad y comandante de un pelotón cuando falleció por una explosión de material israelí en el sur de la Franja de Gaza.

Gerlic, originario de Meitar "cayó en la batalla en el sur de la Franja de Gaza", han informado las Fuerzas de Defensa de Israel en un comunicado oficial. El militar era comandante de pelotón en el Batallón Shimshon de la Brigada Kfir.

Distintos medios han informado de que Gerlic murió cerca de Jan Yunis debido a la detonación de material militar israelí durante un ataque contra la milicia del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

En total han fallecido 895 militares isarelíes desde el inicio de la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023. La ofensiva comenzó en represalia por el ataque de las milicias palestinas gazatíes lanzado en esa misma fecha y que se cobró la vida de unas 1.200 personas en suelo israelí.

