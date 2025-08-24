La rusa Shnaider vence a su compatriota Alexandrova y gana el título en Monterrey

Monterrey (México), 23 ago (EFE).- La rusa Diana Shnaider, vigésimo segunda de la clasificación mundial, conquistó este sábado el Abierto de Monterrey, torneo categoría 500 de la WTA, tras derrotar por 6-3, 4-6 y 6-4 a su compatriota Ekaterina Alexandrova.

Con una gran efectividad con su golpe de revés paralelo, Shnaider, tercera favorita, sacó provecho de 50 errores no forzados de su rival para ganar el título que la elevará este lunes al decimoséptimo puesto de la clasificación mundial.

En el primer set, Shnaider mostró una efectividad del 100 por ciento con el segundo servicio y sacó provecho de cuatro doble faltas de Alexandrova, que perdió su saque en el cuarto juego y ya no se recuperó.

Con su potente golpe de zurda, Schnaider se fue delante 2-0 en la segunda manga. Alexandrova fue paciente, hizo un quiebre en el cuarto 'game', mostró más sangre fría cuando su servicio corrió peligro y ganó el set con quiebre en el octavo y décimo juegos.

Cuando estaba en mejor situación, tras ir de menos a más, Alexandrova perdió el servicio en el inicio del tercer set. Después de eso presionó por momentos a Schnaider, sin embargo, no logró a concretar ningún quiebre.

Aunque por momentos mostró el tenis que la tiene en el decimocuarto lugar de la clasificación mundial, cometer medio centenar de errores no forzados marcó la suerte de Ekaterina, por momentos impaciente ante una rival que metió 20 tiros ganadores, dos menos que su oponente, pero también falló mucho menos.

El Abierto de tenis de Monterrey, que transcurrió en cancha dura con una bolsa de premios de 1.064.510 dólares, sirvió a las jugadoras como preparación, una semana antes del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada.