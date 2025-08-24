Alexander Sorloth y Lena Selnes, de paseo por las calles de la capital madrileña

Pese a que son una de las parejas más discretas del momento, Alexander Sorloth y Lena Selnes se han dejado ver disfrutando de un tranquilo paseo por las calles del centro de Madrid. Ambos apostaron por la naturalidad y discreción que les caracteriza, lejos de ostentaciones, motivo por el que consiguieron esquivar las miradas de curiosos y seguidores.

El delantero noruego del Atlético de Madrid y su chica aprovecharon uno de estos días de este verano para disfrutar paseando por la Milla de Oro de la capital junto a un grupo de amigas con las que conversaron relajadamente.

De este modo, Sorloth se evadió de los conflictos profesionales con los que lidia desde que pidiese salir del equipo colchonero. En esta ocasión no les acompañaba su hija, una bebé de dos años, que ha colmado de dicha su hogar.

Pese a la sencillez de su look, Lena no pasó desapercibida, eligiendo un exquisito conjunto de camisa corta celeste que conjuntó con pantalón wide leg, blanco roto. Además, optó por complementos que sumaron sofisticación a su outfit, como sandalias de Christian Dior y gafas de sol a modo de diadema.