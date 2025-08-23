Sheila Casas pasa página tras su ruptura y le desea lo mejor a Escassi tras unas vacaciones renovadoras en familia

Sheila Casas ha regresado a España tras unas semanas en El Salvador, donde ha disfrutado de unas vacaciones rodeada de su familia en medio de constantes rumores sobre su vida personal a raíz de su reciente ruptura con Álvaro Muñoz Escassi y especulaciones sobre el entorno familiar. El viaje, habitual para los Casas tanto en verano como en Navidad, generó bastante interés debido a la presunta presencia de las parejas de sus hermanos, Melyssa Pinto y Ana Mena.

A su llegada, la joven ha recalcado el valor que da a la familia: "Siempre está ahí, siempre es el número uno, bueno, al menos para nosotros, yo creo que debería ser para todo el mundo". La actriz aprovecha para aclarar la confusión sobre la presencia de sus cuñadas en El Salvador: "No hemos coincidido, ha habido una confusión... No las he conocido, yo no tengo el gusto".

Sobre las publicaciones en redes sociales de Melyssa, que confirmarían su relación con Mario, Sheila es clara: "De cosas que no me conciernen, al final no tiene nada que ver conmigo. Pero me alegro, que sea feliz todo el mundo". En cuanto a su propio estado tras la ruptura, afirma: "Estoy muy, muy bien, la verdad, y más después de este viaje, cómo no voy a estar bien".

Finalmente, al ser preguntada por el estado actual de Álvaro Muñoz Escassi, se limita a decir: "No tengo ni idea", aunque le desea lo mejor: "Espero que le vaya bien, la verdad, o sea, que esté bien". Sobre la agresión que ha sufrido Valeri, muestra empatía: "Me sabe fatal, si ha sido así, lo siento mucho por ella. Pero no tengo ni idea, lo siento, de verdad".