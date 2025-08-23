Agencias

Ingresado en cuidados intensivos el detenido expresidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe

Por Newsroom Infobae

Guardar

El detenido expresidente Ranil Wickremesinghe ha sido trasladado este sábado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional de Colombo por un deterioro de su estado de salud

Ranil, bajo custodia desde este pasado viernes en el marco de la investigación de la que está siendo objeto por uso indebido de fondos públicos, ha sido ingresado por recomendación del personal médico del Hospital Penitenciario, según ha confirmado el subdirector del Hospital Nacional de Colombo, el doctor Rukshan Bellana, al portal de noticias NewsWire.

El exmandatario, primer presidente ceilandés arrestado en toda la historia del país, estaba la espera de declarar ante las fuerzas de seguridad en relación con una polémica visita a Londres, la capital británica, que tuvo lugar en septiembre de 2023, cuando asistió a la ceremonia de graduación de su mujer, Maithree, en la Universidad de Wolverhampton.

Las investigaciones apuntan a que podría haberse gastado 17 millones de rupias (unos 48.300 euros) en aquel viaje, extraídas de las arcas públicas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fracasa el referéndum para la reapertura de centrales nucleares en Taiwán

Fracasa el referéndum para la

Un juez deniega la libertad bajo fianza al migrante indio acusado de provocar un accidente de tráfico en Florida

Un juez deniega la libertad

Joana Sanz y Dani Alves, la viva imagen de la felicidad ante su inminente paternidad

Joana Sanz y Dani Alves,

India Martínez se sincera sobre su colaboración con Will Smith: "Yo creía que estaba soñando"

India Martínez se sincera sobre

Luis Merlo se sincera sobre el bullying que sufrió en su infancia por ser hijo de actores

Luis Merlo se sincera sobre