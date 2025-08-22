Agencias

Un destructor de EEUU se incauta de casi 560 kilos de cocaína en el este del Pacífico

Por Newsroom Infobae

El barco destructor 'USS Sampson' de la Marina de EEUU se ha incautado de casi 560 toneladas de cocaína en una ruta de tráfico de drogas en el este del Pacífico.

La operación tuvo lugar en aguas internacionales el 11 de agosto, según ha informado el Departamento de Defensa en un comunicado, cuando el destructor salió en persecución de una embarcación que estaba trasladando los fardos de cocaína.

Tras efectuar varios disparos de advertencia, un helicóptero del destructor disparó contra el motor de la embarcación, que acabó inutilizada. A continuación, dos equipos de abordaje recuperaron 12 fardos de presuntos narcóticos.

"Las pruebas de campo confirmaron la presencia de cocaína y dos personas fueron detenidas", ha explicado el Departamento de Defensa. Los sospechosos fueron trasladadas al destructor, de acuerdo con el comunicado, que no precisa con más exactitud el lugar de la operación.

