Squirrel Media convoca junta en septiembre para aprobar una ampliación de capital de 8,7 millones de euros

Por Newsroom Infobae

Squirrel Media ha convocado junta extraordinaria de accionistas para el próximo 24 de septiembre, en primera convocatoria, para aprobar una ampliación de capital, mediante compensación de créditos, por un importe global, incluyendo la prima de emisión, de 8,77 millones de euros.

Según ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el importe nominal de la ampliación de capital será de 1.370.565 euros y para ello se emitirán 2.741.130 de nuevas acciones ordinarias de 0,50 euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión por acción de 2,7 euros.

Las acciones de nueva emisión serán ordinarias, iguales a las actualmente en circulación y estarán representadas mediante anotaciones en cuenta y conferirán a sus titulares los mismos derechos económicos y políticos que las acciones en circulación a partir de la fecha en la que el aumento de capital se declare suscrito y desembolsado.

Mediante esta operación, Squirrel contribuirá a financiar la adquisición del 100% del capital social de la empresa tecnológica estadounidense Pretopay, junto con otros activos, soluciones y desarrollos tecnológicos especializados en la representación y gestión integral de contenido digital e influencers.

Tras la ampliación, el capital social de la compañía aumentará hasta un total de 95.953.640 acciones, de las cuales más de 14 millones formarán parte del capital flotante, alcanzando así el umbral mínimo del 15% de capital flotante requerido para la admisión en el Índice Ibex Small Cap.

Pretopay y los activos mencionados se incorporarán al perímetro consolidado del Grupo Squirrel a partir de septiembre de 2025. En el ejercicio 2024, estas empresas generaron unos ingresos totales de 10,3 millones de euros y un Ebitda de 2,6 millones de euros, lo que representa un margen de Ebitda del 25%.

