La app de Xbox para PC en Windows añadirá tiendas y aplicaciones de terceros

La 'app' de Xbox para PC incorporará un nuevo apartado, 'My apps' (Mis apps), donde los usuarios podrán acceder en sus consolas portátiles con Windows a las tiendas y aplicaciones con funciones esenciales de terceros.

'My apps' será una nueva pestaña dentro de la biblioteca que permitirá descargar e usar aplicaciones de terceros sin tener que pasar por la Tienda de Microsoft y sin salir de la aplicación.

Con ella los usuarios de la 'app' de Xbox para PC podrán tener en sus ordenadores y consolas portátiles con Windows 11 navegadores y aplicaciones de utilidades de juego, así como tiendas externas a Microsoft,

Esta novedad será, además, compatible con la biblioteca de juegos agregados, que unifica en un mismo lugar los juegos que tengan los usuarios, incluidos los de tiendas externas compatibles.

La pestaña 'My apps' forma parte de una prueba que Microsoft ha incorporado al programa Xbox Insider, donde ya ha añadido una "selección personalizada de aplicaciones", como Battle.net, Microsoft Edge y GOG Galaxy, aunque asegura que incorporará más con el tiempo.

"My apps prioriza a los jugadores, convirtiendo a Xbox en PC en su plataforma para descubrir, administrar y jugar a todo su catálogo de juegos desde cualquier tienda", explica la compañía en un comunicado compartido en su blog oficial.