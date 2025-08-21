Rosa Benito, su significativa reflexión, ¿dirigida a Amador Mohedano?: "Un 'estoy aquí' que no exige condiciones"

A pesar de que fue en 2013 cuando Rosa Benito decidió separarse de Amador Mohedano tras más de 35 años juntos y 4 hijos en común -los mellizos Rosario y Fernando, Salvador, y Amador Jr.- es innegable que todas las miradas estén puestas en la extertuliana televisiva ante la preocupación por el estado de salud de su exmarido tras las impactantes imágenes compartidas en redes sociales por su hija en las que se le ve muy desmejorado y visiblemente más delgado tras su ingreso de urgencia en un hospital de Jerez de la Frontera el pasado 18 de julio tras sufrir un fuerte dolor abdominal.

Este miércoles la que fuera cuñada de Rocío Jurado reaparecía ante las cámaras ajena al complicado trance que está viviendo Amador, reaccionando con indiferencia al llamativo deterioro físico del hombre con el que estuvo casada más de tres décadas -al que él ha quitado hierro asegurando que se encuentra bien y recuperándose poco a poco-, y dejando en el aire si ha recuperado la ilusión en el amor: "Estoy súper bien, enamorada de la vida" apuntaba de lo más sonriente.

Sin embargo, 24 horas después ha compartido una significativa y profunda reflexión en redes sociales en las que muchos han visto una clara alusión a su exmarido y al delicado momento que atraviesa. "Abrázame Muy Fuerte. Hay abrazos que no son de carne y hueso, pero que igual se sienten en la piel. Abrazos que parecen cruzar el tiempo, la distancia, incluso la ausencia" ha comenzado su publicación en Instagram.

"Es extraño... porque no siempre se abrazan cuerpos, a veces se abrazan almas. Y cuando eso pasa, no hay frío que pueda entrar, no hay dolor que pueda quedarse. Es como si, por un momento, todo lo que duele se quedara afuera, esperando a que el instante termine" ha continuado, quizás mandándole un mensaje a Amador para dejar claro que está a su lado aunque no sea físicamente.

"Este abrazo... no es solo refugio. Es un pacto silencioso. Un "te entiendo" que no necesita explicaciones. Un "estoy aquí" que no exige condiciones" ha expresado, confesando que "tal vez por eso hay abrazos que no se olvidan. Porque no fueron solo contacto, fueron hogar. Y cuando encuentras un hogar así... no importa cuántas tormentas lleguen, una parte de ti siempre volverá allí?".

Una reflexión en la que no ha incluido ningún destinatario aunque lo cierto es que parece dirigido directamente a su exmadrido, y al que su hija Rosario no ha tardado en reaccionar con varios emoticonos de corazones, apoyando así las palabras de su madre.