Manuel Pellegrini, sobre el posible regreso de Antony: "Seguramente quiera volver, pero depende del United"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha comentado este jueves que el extremo brasileño del Manchester United Antony dos Santos, pretendido por los andaluces, "seguramente quiera volver" al equipo rojiblanco, pero que su fichaje "depende" de lo que los 'red devils' decidan.

"No he hablado con Antony. Todos sabemos que estuvo muy a gusto en los meses que estuvo con nosotros. Nosotros queremos que vuelva y él seguramente quiera volver. Pero no depende de lo que uno quiera sino del Manchester United que es el propietario del jugador", confesó el técnico chileno en la rueda de prensa previa al partido de la jornada 2 de LaLiga EA Sports que enfrenta a los verdiblancos ante el Alavés.

El extremo brasileño es uno de los nombre propios del verano en clave Real Betis, ya que después de la irrupción en los seis meses que estuvo cedido la campaña pasada en Heliópolis, se ha convertido en el gran deseo para reforzar al equipo. Antony disputó entre los meses de enero y junio 25 partidos entre Liga y Conference League, en los que anotó nueve goles y repartió cinco asistencias.