El PP quiere forzar una votación para que el Congreso exija al Gobierno que presente los Presupuestos de 2026

El PP ha presentado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para instar al Gobierno a que presente de forma urgente un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 y para que expliquen el gasto en Defensa "que están ocultando al conjunto de los españoles y a sus propios socios".

Así lo ha manifestado este jueves el vicesecretario general de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, quien ha recordado que el año pasado el Ejecutivo no llegó a presentar proyecto de PGE porque "no tiene apoyos" parlamentarios, lo que a su juicio ya implicaría que "no puede seguir gobernando".

Bendodo ha criticado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por estar "ausente" todo este mes de agosto. "¡Vaya responsabilidad de un Gobierno en no cumplir la norma más importante que tenemos los españoles, que es la Constitución! Una norma que obliga al Gobierno a presentar un presupuesto general, ir a las Cortes y convencer a los grupos parlamentarios de sus bondades para que se aprueben. Si no se consiguen los apoyos, pues evidentemente no se aprobó el presupuesto y lo normal es que se disuelvan las Cortes y se convoquen en elecciones", ha expresado.

Por ello, pese al compromiso del Gobierno de que va a llevar al Parlamento un proyecto de Cuentas Públicas para 2026, el PP quiere forzar una votación solicitando que lo presente de forma urgente, que unifique las reglas fiscales y un plan económico-financiero para toda la Administración General del Estado.

El Congreso ya aprobó una moción del PP el pasado mayo en la que se exigía al Ejecutivo la presentación de los Presupuestos Generales. El texto salió adelante porque socios del Gobierno de coalición como ERC, Podemos y el BNG lo apoyaron.