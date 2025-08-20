Gareth Southgate, sin prisa por volver a los banquillos: "Estoy disfrutando de mi vida"

El ex seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, ha asegurado este miércoles que no está buscando activamente volver a entrenar, ya que está "disfrutando" de su vida, y se mostró desconcertado al verse relacionado con el puesto de seleccionador de Polonia durante este verano.

"Estoy disfrutando de mi vida y tengo muchas cosas en marcha. Estoy escribiendo un libro y tengo varios intereses empresariales. Hago algunos trabajos sobre liderazgo, ayudo a algunos entrenadores jóvenes, pero también tengo tiempo para viajar, jugar al golf y al pádel, así que disfruto mucho de ese equilibrio", explicó Southgate a la agencia de noticias PA.

Han pasado 13 meses desde que el ex futbolista puso fin a su etapa de ocho años como seleccionador nacional, tras la derrota en la final de la Eurocopa 2024 ante España en Berlín. El técnico nacido en Watford condujo a Inglaterra a dos finales consecutivas de la Eurocopa, así como a semifinales y cuartos de final del Mundial.

A la pregunta de si está pensando en volver a entrenar, Southgate respondió que "no se puede decir nunca a nada", ya que cuando dejó el Middlesbrough hace 15 años no estaba "seguro de que fuera a dirigir" más equipos. "Luego acabé por un camino extraño hasta dirigir a la selección nacional. Pero no es algo que esté considerando activamente en este momento", agregó.

En junio de este año se especuló desde Polonia con la posibilidad de que Southgate dirigiera a la selección nacional de su país. "Estoy un poco acostumbrado", dijo sobre los rumores que le rodean. "Se me relacionó con el trabajo en Polonia, del que no sabía nada, así que fue extraño. Se escribe algo y luego se difunde por todas partes", expresó.

Southgate recogió el Premio al Mérito de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra (PFA), que reconoce sus contribuciones al fútbol y sus logros con la selección. En ese acto, celebrado en la Ópera de Manchester, también estuvo presente el actual seleccionador inglés, Thomas Tuchel, que aspira a seguir construyendo sobre esos cimientos y llevar al equipo a la gloria en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México del próximo verano.

"Creo que tienen muchos buenos jugadores", dijo Southgate sobre la actual selección inglesa. "Como siempre, hay algunos jóvenes prometedores, aunque es importante para mí no decir mucho más que eso, de verdad, porque no quiero pisarle los talones a Thomas (Tuchel) en absoluto", concluyó.