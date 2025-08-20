El español Roberto Bautista dice adiós a Winston-Salem en octavos de final

El tenista español Roberto Bautista fue eliminado este miércoles en los octavos de final del torneo de Winston-Salem (Carolina del Norte, Estados Unidos), de categoría ATP 250 y que se disputa sobre pista dura, tras perder por 6-4 y 6-3 contra el húngaro Márton Fucsovics.

Bautista, actual número 47 del ranking mundial, desaprovechó una bola de 'break' en el sexto juego (3-3) y cedió su saque en el noveno (5-4) con la única oportunidad de rotura que tuvo su rival. Pese a ello, el castellonense inició el segundo set apuntándose su servicio en blanco y luego salvó un 30-40 en el quinto juego (2-3), pero Fucsovics se animó.

El magiar se adjudicó en blanco el siguiente juego al saque y rompió el servicio de Bautista justo a continuación, consolidando tal ventaja en el octavo juego (5-3) y nuevamente logrando un 'break' que certificó la victoria favorable a Fucsovics después de una hora y 35 minutos.