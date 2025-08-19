Las empresas fomentan el uso de ChatGPT, Gemini o Copilot y duplican la inversión en formación en IA generativa

El uso de la inteligencia artificial (IA) generativa ha dejado de ser terreno exclusivo de perfiles tecnológicos y las empresas no solo fomentan su uso, sino que han duplicado la inversión en formación.

El 52 por ciento de los profesionales ya utiliza inteligencia artificial generativa en su trabajo (frente al 34% en 2024) y el 51 por ciento de las empresas fomenta su uso.

Las principales ventajas que se perciben son el aumento de productividad (65%), la capacidad de análisis de datos (50%) y la generación de ideas (48%), mientras que solo un 24 por ciento percibe una mejora en la calidad del trabajo.

Estos datos se recogen en la 'Guía del Mercado Laboral 2025' de Hays, empresa especializada en selección y soluciones de recursos humanos, que siguen a los resultados del último estudio de DigitalES, en el que se indica que las ofertas de empleo que solicitan conocimientos en herramientas como ChatGPT, Gemini o Copilot se han multiplicado por doce en los últimos dos años.

Sectores como marketing y comunicación (38% de las ofertas no-IT que piden IA generativa), educación (9%) y recursos humanos (7%) muestran que la adopción es transversal. Madrid y Barcelona concentran seis de cada diez de estas vacantes.

Según Hays, el 37 por ciento de los profesionales cree que la IA generará más oportunidades de empleo de las que eliminará, y dos de cada diez se plantean cambiar de profesión para adaptarse a este nuevo escenario, como indica en una nota de prensa.

Por su parte, las empresas han duplicado su inversión en formación en IA respecto a 2024, conscientes de que la brecha no está en el acceso a la tecnología, sino en el talento capaz de usarla con criterio.

En esta línea, cada vez más compañías incorporan pruebas técnicas específicas en sus procesos de selección para evaluar el nivel de experiencia de los candidatos con herramientas de IA generativa.

Este cambio anticipa la aparición de nuevos roles híbridos, como Prompt Engineer en marketing o especialista en experiencia del empleado con IA, y refuerza la demanda de perfiles con visión crítica y habilidades interpersonales capaces de interpretar información, tomar decisiones con impacto y combinar el 'input' de la IA con su propio criterio.