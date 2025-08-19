Agencias

Jéssica Bouzas cae en su estreno en Monterrey

La tenista española Jéssica Bouzas se ha despedido del torneo de Monterrey (México), de categoría WTA 500 y disputado sobre pista dura, después de perder este lunes en primera ronda ante la rusa Kamilla Rakhimova (6-4, 7-5).

La gallega, número 42 del mundo, se adelantó 3-2 en el primer parcial tras romper el servicio de su rival, que le respondió con un 'contrabreak' y ganando los tres siguientes juegos. Firmó una nueva rotura en el noveno juego, pero Rakhimova se llevó el parcial al resto.

Ya en la segunda manga, ambas contendientes se intercambiaron un par de quiebres para llegar al 5-5. La tenista rusa ganó su siguiente saque, pero Bouzas no pudo replicarle y cedió su servicio para decir adiós tras algo más de hora y media de lucha.

Ahora, la de Vilagarcía de Arousa, que en Cincinnatti llegó hasta octavos de final -donde cayó frente a la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka-, ya piensa en el US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada.

