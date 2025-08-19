Gloria Camila, implacable con Kiko Jiménez ante su 'desaparición' tras salir a la luz su crisis con Sofía Suescun

Kiko Jiménez y Sofía Suescun están viviendo uno de sus veranos más convulsos. Un año después de su ruptura total con Maite Galdeano tras sus duros ataques contra el novio de su hija, ahora es el hermano de la influencer, Cristian Suescun, el que ha arremetido contra su 'cuñado' tachándolo de "jeta", "sinvergüenza", y de aprovecharse de la ganadora de 'GH' y 'Supervivientes'.

La polémica sin embargo no termina aquí, ya que la revista 'Lecturas' ha sacado a la luz la grave crisis que estaría viviendo la pareja por una presunta infidelidad de Sofía con el influencer y culturista Juan Faro, que el joven ha dejado entrever que sería cierta, aunque por el momento ha evitado entrar en detalles asegurando que es la navarra la que tiene que hablar del tema y no él.

Ante este complicado momento, Kiko ha optado por alejarse del foco mediático, y por segunda semana consecutiva se ha ausentado de su puesto como colaborador en 'Fiesta', refugiándose en el chalet que comparte con su todavía novia a las afueras de Madrid sin dar la cara para responder tanto a Cristian como a la supuesta deslealtad de la creadora de contenido.

Una actitud que Gloria Camila -con la que mantuvo una relación de cuatro años que terminó en 2019- ha sentenciado implacable en el programa de Mediaset, apuntando que aunque "puedo entender que necesite un respiro, al final hay que cumplir con el contrato laboral que tiene uno y nosotros nos exponemos y aunque te guste más un tema que otro hay que hacerle frente y venir y dar la cara, no escondiéndose, todos tenemos que enfrentarnos a asuntos que no nos son agradables".

"Cuando rompimos él y yo no le costó nada ir a los platós a contar que yo le había puesto los cuernos. No entiendo que ahora se cubra, si no es verdad, vienes y lo dices y si es verdad, perdonas y hablas", ha añadido, convencida de que la 'desaparición' del de Linares terminará más pronto que tarde y "volverá al programa y sacará rentabilidad".

Sin embargo, y evitando 'echar más leña al fuego' aunque no duda que la información de que Sofía haya sido infiel a Kiko sea cierta porque "sé que "existen pruebas", la hija de Ortega Cano ha asegurado que es un asunto del que prefiere "mantenerse al margen", dejando claro que le da igual si consiguen superar su crisis o no.