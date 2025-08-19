El Gobierno estudia un 'decreto ley' que permita avanzar en la 'Agenda Canaria' y gastar el remanente en emergencias

El Ejecutivo va a estudiar la propuesta del Gobierno canario para crear un decreto ley específico para las islas que permita retomar los asuntos de la 'Agenda Canaria' que todavía no han sido satisfechos y que, entre otras cuestiones, incluya la posibilidad de utilizar el remanente de tesorería insular para emergencias como el gasto en migración o la reconstrucción de La Palma tras los estragos de la erupción del volcán.

Así lo ha trasladado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en declaraciones a la prensa tras la reunión mantenida este lunes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Canarias, Fernando Clavijo, en Lanzarote, donde han abordado asuntos como el reparto de menores migrantes o las inversiones en las islas.

"Hoy ha planteado Fernando Clavijo una posibilidad, y es un real decreto ley específico para Canarias, para que se puedan usar los remanentes para emergencias como el gasto en migración o también medidas para la isla de La Palma. Y el presidente Sánchez lo que ha dicho es que va a estudiar esa posibilidad. En cualquier caso, volvemos a trasladar que lo que esté en la agenda se va a cumplir, con ese mecanismo o con cualquier otro que el Gobierno planteará en el Consejo de Ministros", ha incidido el ministro.

Entre los retos pendientes de la agenda canaria, Torres ha puesto el foco en la deducción del 60 % del IRPF para los ciudadanos de La Palma y ha remarcado que el Gobierno buscará el mecanismo legislativo "que sea preciso" para que, con efecto retroactivo a 1 de enero de este mismo año, se pueda materializar.

APOYO A CANARIAS COMO REGIÓN ULTRAPERIFÉRICA

A pesar de ello, el ministro ha insistido en la necesidad de buscar apoyos parlamentarios para sacar adelante las normas. "Dicho de otro modo: no basta con que tú apruebes un real decreto ley en el Consejo de Ministros y 30 días después no tengas apoyo parlamentario para su convalidación, porque decae. Decae y queda sin efecto", ha razonado.

El ministro ha señalado, asimismo, que la agenda canaria se va "cumpliendo" a pesar de que el Gobierno tiene los presupuestos prorrogados y ha puesto como ejemplo las modificaciones legales necesarias para permitir el reparto de migrantes, que salieron adelante; las ayudas al sector energético; los descuentos en transportes; o los planes de empleo, entre otros.

En la reunión, Sánchez y Clavijo también han tratado la condición de región ultraperiférica única por parte de Canarias, un asunto sobre el que el Gobierno ha mostrado su "apoyo absoluto", según Torres.

El ministro también ha emplazado a las partes a seguir trabajando en la exención de la tasa verde. "Tenemos que seguir trabajando para que esto se amplíe después del año 2030", ha zanjado.