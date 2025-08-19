El Auditorio de La Alameda acogerá el festival 'We Love Reggaeton 90&00' el 20 de septiembre

El Auditorio Municipal de La Alameda de Jaén acogerá el 20 de septiembre 'We Love Reggaeton 90&00, Festival Latino'. Una cita musical que permitirá revivir éxitos de finales de la década de los 90 y principios de los 2000, con los dobles oficiales de estrellas como Jennifer López, Shakira, Romeo Santos o Daddy Yankee.

Así se ha puesto de relieve este martes en la presentación de este espectáculo, con la participación del promotor Juanjo Gallego y los concejales de Cultura, Turismo y Fiestas, María Espejo, y de UPM y Juventud, José Manuel Higueras.

La edil ha explicado que el festival "rinde homenaje a los grandes éxitos que dominaron las pistas a finales de los 90 y principios de los 2000, ofreciendo a los asistentes un viaje nostálgico a través de la música", según ha informado el Ayuntamiento.

Sobre el escenario, el público podrá disfrutar de los dobles oficiales de estrellas como Jennifer López, Maluma, Shakira, Nicky Jam, Romeo Santos, Karol G, Ozuna, Farruko o Daddy Yankee, entre otros. Junto a ellos, los DJ residentes Aure Cano, Alba Drid y Zucla "encenderán la pista con sesiones llenas de ritmo y energía", ha apuntado.

"'We Love Reggaeton 90&2000', no es solo un concierto, sino una experiencia que conecta generaciones, reviviendo los sonidos, letras y vibraciones que hicieron del reguetón un fenómeno mundial", ha comentado la concejala.

Espejo ha agradecido el trabajo de Juanjo Gallego por traer a la ciudad espectáculos de los que pueden disfrutar varias generaciones y ha valorado la colaboración público-privada para hacer posible este tipo de actividades, que también atrae a público procedente de otros puntos.

También ha valorado la colaboración y apoyo de la Concejalía de Juventud. Su responsable ha aplaudido esta iniciativa musical "con la que se pretende hacer un tributo a estos artistas latinos, con sus dobles oficiales y que son difíciles de diferenciar de los originales".

Higueras ha señalado que, dentro de la política municipal de juventud, el objetivo es también "hacer una gran fiesta latina para los alumnos y alumnas que, además, van a empezar sus clases de baile latino en la UPM, con lo que este festival se convierte en una buena razón para despedir el verano y empezar un nuevo curso".

El edil, igualmente, ha expresado su agradecimiento al promotor Juan Gallego su trabajo y "su búsqueda de nuevos proyectos para Jaén que siempre son garantía de éxito en la ciudad".

Por su parte, Gallego ha indicado que desde se quería "hacer algo diferente con un festival para gente joven y adulta y contar con los dobles oficiales de artistas tan reconocidos a nivel mundial como Maluma, Shakira, Nicky Jam, Romeo Santos, Karol G, Bad Bunny o Jennifer López, entre otros.

Cuentan "con miles de seguidores en redes sociales", por lo que se ha mostrado convencido "de que van a atraer a mucha gente". Además, ha agradecido a las concejalías de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Jaén "su apoyo desde el minuto uno" para la celebración de este festival.

'We Love Reggaeton 90&00, Festival Latino' tendrá lugar el 20 de septiembre en el Auditorio de La Alameda desde las 17,00 horas y hasta las 02,00 horas del día siguiente. Las entradas, por importe de 15 euros, ya están a la venta en El Corte Inglés y eventowelove.es. También se pueden adquirir, físicamente, en 'Creaccion', en avenida Ruiz Jiménez, 3.