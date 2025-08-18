Agencias

Opositor Samuel Doria Medina reconoce su derrota y promete apoyo a Rodrigo Paz en Bolivia

El líder empresarial anunció que, tras quedar en tercer lugar en los escrutinios preliminares, brindará su respaldo al rival político que encabeza la carrera, cumpliendo su promesa realizada durante la campaña electoral según afirmó ante la prensa

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Paz, 17 ago (EFE).- El empresario y candidato opositor Samuel Doria Medina reconoció este domingo su derrota en las elecciones generales, al haber quedado tercero en los conteos rápidos difundidos esta noche, y comprometió su respaldo al también opositor Rodrigo Paz Pereira, quien quedó primero y disputará una segunda vuelta con el expresidente derechista Jorge 'Tuto' Quiroga.

"Como dije varias veces, cumplo mis compromisos. A lo largo de la campaña dije que si no entraba a la segunda vuelta iba a apoyar a quien llegaba primero si es que no era el (gubernamental) MAS. Ese candidato es Rodrigo Paz y mantengo mi palabra", dijo Doria Medina en una conferencia de prensa. EFE

(foto)

Temas Relacionados

Elecciones BoliviaSamuel Doria MedinaRodrigo Paz PereiraJorge QuirogaMASLa PazBoliviaPolíticaSegunda vueltaEmpresarioEFE

Últimas Noticias

Podemos pide al Gobierno que decrete nivel 3 y asuma la coordinación de los incendios ante "la gestión criminal del PP"

Podemos pide al Gobierno que

El M23 denuncia una "ofensiva mortal" de las fuerzas del Gobierno congoleño en Kivu Sur

El M23 denuncia una "ofensiva

Descalificados en Irak casi 300 candidatos a las legislativas por vínculos con el ilegalizado partido Baaz

Descalificados en Irak casi 300

(Crónica) Nico Williams hace las paces con San Mamés y el Getafe toma Balaídos

(Crónica) Nico Williams hace las

El Gobierno libio suspende las actividades de Huawei en el país por vulnerar la seguridad nacional

El Gobierno libio suspende las