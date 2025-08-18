Agencias

Militares venezolanos hallan una embarcación con material usado por grupos de narcotráfico

Uniformados detectaron en el estado Zulia un astillero clandestino equipado con herramientas, tornillos y materiales para fabricar lanchas, los cuales serían utilizados por organizaciones delictivas, según reportó el comando estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

Por Newsroom Infobae

Caracas, 18 ago (EFE).- Militares hallaron una embarcación con material usado por grupos "tancol" -acrónimo creado por el Gobierno de Venezuela para referirse a "terroristas armados narcotraficantes colombianos"-, informó este lunes el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

La FANB hizo este hallazgo en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), donde detectó un astillero "oculto entre manglares" que contenía varios materiales para la construcción de embarcaciones, como 2.500 clavos, 1.500 tornillos, ocho espátulas plásticas y cuatro metálicas, según precisó en X el jefe militar.

Hernández Lárez indicó que en Venezuela no se produce ni se trafican drogas y aseguró que la FANB lucha "a diario, de manera frontal contra el narcotráfico y sus asociados" que pretenden usar el territorio como "plataforma delincuencial".

La semana pasada, militares navales de Venezuela detuvieron a cuatro trinitenses y a un venezolano por presunto "tráfico de combustible", informó la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

En una publicación de Instagram, la GNB aseguró que los detenidos se encontraban a bordo de una embarcación en la que transportaban tres motores, 3.120 litros de gasolina en 13 recipientes, 70 litros de aceite y dos teléfonos satelitales.

Las autoridades han incautado e incinerado 51.664 kilos de drogas este año, según un balance ofrecido la semana pasada el ministro del Interior, Diosdado Cabello.EFE

