Gaza supera los 62.000 muertos en la guerra, tras registrar 60 fallecidos más el domingo

Cifras oficiales indican que al menos 62.004 palestinos han perdido la vida desde el inicio del conflicto, incluyendo víctimas recientes por ataques directos y otras muertes relacionadas con la falta de alimentos, advierte el Ministerio de Sanidad

Jerusalén, 18 ago (EFE).- Más de 62.000 palestinos han muerto ya en la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, después de que el Ministerio de Sanidad registrara otros 60 muertos en los ataques israelíes contra el enclave del domingo.

En total, al menos 62.004 gazatíes han perdido la vida desde que comenzó la guerra, tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, según el recuento de los hospitales que recoge diariamente el ministerio.

De los muertos de este domingo, 27 fueron abatidos mientras trataban de recibir comida en los puntos de reparto de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés) o en los cruces por donde pasan los pocos camiones de la ONU y otras organizaciones que llegan al enclave, según Sanidad.

Además, al menos cinco personas, dos de ellas bebés de 3 y 5 meses, fallecieron por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición, según las autoridades sanitarias gazatíes. EFE

