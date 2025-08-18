Exasesor de seguridad de Gobierno sueco, a juicio por negiglencia con datos confidenciales

Copenhague, 18 ago (EFE).- El juzgado de Attunda (centro) abrió este lunes el juicio contra Henrik Landerholm, exasesor de seguridad del Gobierno sueco, por negligencia en el uso de información clasificada.

Landerholm dimitió en enero pasado, semanas después de que Dagens Nyheter, principal diario sueco, revelara que había dejado tras una reunión documentos con informaciones sobre la defensa y la seguridad nacional de Suecia en una taquilla que no estaba cerrada bajo llave.

Los archivos fueron hallados por una mujer procedente de Georgia y con nacionalidad rusa que se hallaba bajo vigilancia de los servicios secretos por sus contactos con una organización islamista violenta.

Según este diario, la reunión había sido con el entonces asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, durante el proceso de admisión de Suecia a la OTAN.

La Fiscalía considera que se trata de un caso de negligencia, penado con desde multas a un año de cárcel, mientras que la defensa rechaza las acusaciones.

"Negamos todo. No ha actuado de forma negligente", dijo Johan Eriksson, el abogado defensor, antes del inicio del proceso, que está previsto dure tres días y que se desarrollará en gran parte a puerta cerrada a instancias de la Fiscalía.

No es la primera vez que Landerholm, amigo de la infancia del primer ministro sueco, Ulf Kristersson, tiene algún descuido.

En otra ocasión olvidó una libreta en una emisora de radio, así como su teléfono móvil en la embajada húngara, mientras que también perdió su tarjeta de acceso a las instalaciones gubernamentales, según Dagens Nyheter. EFE