El Girona FC presentará en septiembre su Fundación, un proyecto para reforzar el compromiso social

El Girona FC presentará el próximo 9 de septiembre los valores, objetivos y líneas de actuación de su nueva Fundación, proyecto con el que pretende "consolidar, estructurar y ampliar el compromiso social del club", centrándose especialmente en los jóvenes.

El próximo mes de septiembre tendrá lugar la presentación oficial de la Fundación Girona FC, un proyecto de largo recorrido que nace con el objetivo de "consolidar, estructurar y ampliar el compromiso social del club", según un comunicado de la entidad.

Este proyecto será el principal instrumento desde el que el Girona gestionará todas las iniciativas de carácter social, más allá de las que ya se desarrollan desde distintas áreas, como el equipo Genuine o el fútbol base.

"La Fundación Girona FC centrará su acción en cuatro grandes ámbitos: la educación en valores, la promoción de la salud y el bienestar, la inclusión y cohesión social, y la sostenibilidad, con especial atención a los jóvenes, que serán el foco principal de muchas de sus iniciativas", informó el club, estacando la "clara vocación transformadora" de este proyecto, con el que "impulsará proyectos propios y acciones comunitarias que conectarán al club con el territorio".

La presentación oficial está prevista para el 9 de septiembre en un acto institucional dirigido a medios de comunicación y agentes clave. Esta cita servirá para dar a conocer los valores, objetivos y líneas de actuación de este nuevo proyecto, que reafirma la voluntad del Girona FC de "seguir creciendo como referente en responsabilidad social y de hacer del fútbol una herramienta poderosa para transformar y unir".