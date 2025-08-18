El Equipo Argentino de Antropología Forense investiga desapariciones de personas sin techo

Buenos Aires, 18 ago (EFE) .- El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se sumó este lunes a la investigación de una serie de desapariciones de personas en situación de calle en la provincia norteña de Jujuy para recabar nueva evidencia en el domicilio del principal sospechoso, un hombre de 37 años imputado por el asesinato de una de ellas.

Los investigadores del EAAF arribaron este lunes a San Salvador de Jujuy, capital de la provincia argentina de Jujuy, para llevar a cabo excavaciones arqueológicas en el domicilio del imputado, donde han hallado al momento restos humanos que coinciden con el ADN de dos de las cinco personas desaparecidas.

"El trabajo se aborda realizando cuadrículas para el levantamiento de la evidencia, ubicándola en el lugar y analizando el contexto. Esto es, en principio, el trabajo acordado, aunque con el correr de los días podría ampliarse", confirmaron a EFE fuentes del EAAF.

Matías Jurado, un hombre de 37 años residente de un barrio popular de la ciudad, fue imputado el pasado 4 de agosto por el delito de homicidio agravado con ensañamiento en el asesinato de Jorge Omar Anachuri, un hombre de 68 años en situación de calle, que había desaparecido el pasado 25 de julio.

Restos de Anachuri fueron hallados en la vivienda de Jurado, donde también se encontró material genético de Sergio Alejandro González, un hombre de 30 años también en situación de calle que había desaparecido el 4 de julio, según confirmó el fiscal regional de la causa, Guillermo Beller, la semana pasada en conferencia de prensa.

Con el aporte del EAAF, se busca recabar nuevo material genético en el domicilio y determinar si es coincidente con el de Juan Carlos González, (de 60 años), Juan José Ponce (de 51) y Miguel Ángel Quispe (de 60), todos habitantes de calle que continúan al momento desaparecidos.

Según detallaron a EFE fuentes judiciales, un sobrino de Jurado, de 16 años y que convive con él, dijo en un interrogatorio que los días viernes su tío captaba personas en situación de calle ofreciéndoles trabajos circunstanciales o alcohol.

Luego, según el relato del joven, Jurado conducía a las víctimas a su domicilio, donde los mataba, los descuartizaba y posteriormente carbonizaba sus cuerpos para descartar los restos en bolsas de residuos.

Mientras dos de los hombres desaparecidos fueron registrados por cámaras de seguridad de la zona subiéndose a un taxi con Jurado, la Policía encontró en el domicilio del sospechoso combustible y prendas de vestir que pertenecían a otros dos de los desaparecidos, según confirmó la fiscalía a EFE.

Por otra parte, las fuentes consultadas indicaron que el celular del quinto de los desaparecidos fue captado por última vez por una antena cercana al domicilio de Jurado.

De acuerdo con el testimonio del sobrino, "hace mucho tiempo" que Jurado lleva a cabo esta práctica, por lo que los investigadores no descartan que se trate de asesinatos en serie con más víctimas involucradas. EFE