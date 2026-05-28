El desempleo en Brasil baja al 5,8 % en abril tras una sucesión de aumentos

(Actualiza con información divulgada sobre la generación de empleos formales)

São Paulo, 28 may (EFE).- El desempleo en Brasil bajó al 5,8 % en el trimestre móvil concluido en abril, frente al 6,1 % del trimestre finalizado en marzo, e interrumpió una sucesión de tres aumentos consecutivos, informó este jueves el Gobierno.

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La tasa de desocupación bajó tres décimas y cayó a su menor nivel para este periodo desde que empezaron los registros, según datos del Instituto Brasileño de Geografía e Historia (IBGE).

El número de desempleados en la mayor economía latinoamericana fue de 6,3 millones de personas, frente a los 6,6 millones registrados en marzo, mientras que la población ocupada permaneció prácticamente estable en 102,3 millones de personas.

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Así mismo, el índice de informalidad fue del 37,2 % de la población ocupada, un leve descenso respecto al 37,3 % del mes anterior.

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo informó que Brasil generó en abril 85.888 nuevos empleos formales, un número en un 62,3 % inferior al creado en marzo y el menor para un mes en lo que va del año.

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La generación de empleos formales en abril, resultante de la diferencia entre las 2,27 millones de contrataciones y los 2,18 millones de despidos, también fue muy inferior a la del mismo mes de 2025, cuando fueron creados 238.216 nuevos puestos de trabajo.

El número de empleados creados fue el menor para un mes de abril en lo últimos seis años, según los datos del Ministerio.

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La caída del ritmo de generación de empleos ocurre en medio de las previsiones que apuntan a una desaceleración económica en el país en 2026, causada por, entre otros factores, la alta tasa de interés.

El mal resultado del mes hizo que el número de empleos formales generados por Brasil cayera desde 913.827 en los cuatro primeros meses de 2025 hasta 699.762 entre enero y abril de este año.

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Pese a ello, Brasil contaba en abril con un récord de 47,8 millones de empleados con contrato de trabajo que les ofrece todas las garantías laborales.

La economía brasileña creció el 2,3 % en 2025, tras haberse expandido el 3,4 % en 2024, y para este año el Banco Central estima un crecimiento de alrededor del 1,6 %. EFE

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